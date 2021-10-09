В мире ковидом заразились почти 238 млн человек

В мире ковидом заразились почти 238 млн человек
Россия занимает пятую строчку в списке зараженных стран. Фото: unsplash

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло почти 238 млн.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса на 9 октября, в мире ковидом заразились 237 млн 996 тыс.75 человек. Побороть болезнь не смогли 4 млн 857 тыс. 370 человек. Выздоровели 215 млн 132 тыс. 266 человек.

Россия занимает пятую строчку в списке зараженных стран.

В стране коронавирусом заразились 7 млн 727 тыс. 356 человек, умерли 214 тыс. 485 пациентов. Антилидером по числу зараженных являются США (45 млн 125 тыс. 620), далее идут Индия (33 млн 934 тыс. 335) и Бразилия (21 млн 550 тыс. 730).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что резкий рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в России вызван тем, что люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и перевели вирус в разря

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