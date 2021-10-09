На Большом Обуховском мосту загорелась легковушка

В ночь на 9 октября в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 00:56.

На Большом Обуховском мосту загорелся легковой автомобиль. В автомобиле марки Lada Largus выгорел моторный отсек.

Справиться с огнем удалось в 01:19. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор провел исследования атмосферного воздуха в Красногвардейском районе Петербурга, где накануне произошел крупный пожар.