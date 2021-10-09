В Петербурге пройдут моросящие дожди

В субботу, 9 октября, в Петербурге ожидаются облачная погода и моросящие дожди.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Условия погоды в Северной столице будет определять малоактивный атмосферный фронт. Вытянувшись в широтном направлении, местами он вызовет слабые дожди и продолжит ограничивать дневной прогрев», — сообщил синоптик.

Столбики термометров покажу в ночное время суток покажут +11…+13 градусов. Ветер юго-западного 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

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