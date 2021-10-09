В Петербурге закрыли на капремонт Биржевой мост

Сегодня в 6 утра Биржевой мост закрыли на капитальный ремонт.

Переправа будет закрыта до ноября 2022 года, а сами работы по капитальному ремонту планируется закончить весной в 2023 году.

Движение ограничат также по набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы, по Мытнинской набережной у Биржевого моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь с 8 на 9 октября разводной мост через Малую Неву станет надолго недоступен для автомобилистов и пешеходов.