В Петербурге закрыли на капремонт Биржевой мост

В Петербурге закрыли на капремонт Биржевой мост
Биржевой мост уходит на ремонт. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Сегодня в 6 утра Биржевой мост закрыли на капитальный ремонт.

Переправа будет закрыта до ноября 2022 года, а сами работы по капитальному ремонту планируется закончить весной в 2023 году.

Движение ограничат также по набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы и по улице Одоевского от Сазоновской улицы до Уральской улицы, по Мытнинской набережной у Биржевого моста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь с 8 на 9 октября разводной мост через Малую Неву станет надолго недоступен для автомобилистов и пешеходов.

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