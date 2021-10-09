На проспекте Большевиков в жилом здании загорелся балкон

На проспекте Большевиков в жилом здании загорелся балкон
Пожар уже ликвидировали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 9 октября в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 08:42. На проспекте Большевиков, д.13, к.1, в жилом здании на балконе площадью 12 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 4 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 09:00. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара было участвовали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор провел исследования атмосферного воздуха в Красногвардейском районе Петербурга, где накануне произошел крупный пожар.

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