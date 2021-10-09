В Facebook и Instagram заявили о восстановлении работы после очередного сбоя

Ранее пользователи снова пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Фото: unsplash

Ранее пользователи снова пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Фото: unsplash

В официальном Twitter-аккаунте компании Instagram появилось сообщение об устранении неполадок после нового сбоя.

«Все проблемы были исправлены, и теперь все должно быть в норме. Спасибо за терпение», — говорится в сообщении.

Соответствующее заявление появилось в аккаунте компании Facebook.

Ранее пользователи снова пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Об этом стало известно в пятницу, 8 октября. Согласно данным портала Downdetector, жалобы в поступали из США, Канады, Германии и других стран, в том числе из России.

В случае с Instagram большая часть пользователей жалуется на работу приложения. Пользователи Сети отмечают, что есть сбои при соединении с сервером и отображением новостной ленты.

Напомним, глобальный сбой в работе приложений Facebook, Instagram, WhatsApp произошел 4 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Марк Цукерберг извинился за сбои в работе социальных сетей.