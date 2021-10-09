В Facebook и Instagram заявили о восстановлении работы после очередного сбоя

В официальном Twitter-аккаунте компании Instagram появилось сообщение об устранении неполадок после нового сбоя.
«Все проблемы были исправлены, и теперь все должно быть в норме. Спасибо за терпение», — говорится в сообщении.
Соответствующее заявление появилось в аккаунте компании Facebook.
Ранее пользователи снова пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Об этом стало известно в пятницу, 8 октября. Согласно данным портала Downdetector, жалобы в поступали из США, Канады, Германии и других стран, в том числе из России.
В случае с Instagram большая часть пользователей жалуется на работу приложения. Пользователи Сети отмечают, что есть сбои при соединении с сервером и отображением новостной ленты.
Напомним, глобальный сбой в работе приложений Facebook, Instagram, WhatsApp произошел 4 октября.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Марк Цукерберг извинился за сбои в работе социальных сетей.