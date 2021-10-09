В Facebook и Instagram заявили о восстановлении работы после очередного сбоя

В Facebook и Instagram заявили о восстановлении работы после очередного сбоя
Ранее пользователи снова пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Фото: unsplash

В официальном Twitter-аккаунте компании Instagram появилось сообщение об устранении неполадок после нового сбоя.

«Все проблемы были исправлены, и теперь все должно быть в норме. Спасибо за терпение», — говорится в сообщении.

Соответствующее заявление появилось в аккаунте компании Facebook.

Ранее пользователи снова пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

Об этом стало известно в пятницу, 8 октября. Согласно данным портала Downdetector, жалобы в поступали из США, Канады, Германии и других стран, в том числе из России.

В случае с Instagram большая часть пользователей жалуется на работу приложения. Пользователи Сети отмечают, что есть сбои при соединении с сервером и отображением новостной ленты.

Напомним, глобальный сбой в работе приложений Facebook, Instagram, WhatsApp произошел 4 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Марк Цукерберг извинился за сбои в работе социальных сетей.

facebook Instagram соцсети


 

Новости партнеров
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Шойгу наказал военных за почетный караул на свадьбе потомка Романовых
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Facebook и Instagram заявили о восстановлении работы после очередного сбоя
На проспекте Большевиков в жилом здании загорелся балкон
В Петербурге закрыли на капремонт Биржевой мост
Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
Врач-отоларинголог рассказал, как болезнь ухудшает течение коронавируса
В Петербурге пройдут моросящие дожди
На Большом Обуховском мосту загорелась легковушка
В мире ковидом заразились почти 238 млн человек