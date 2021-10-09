Петербуржец устроил стрельбу на улице Коммуны

В Петербурге по «горячим» следам был задержан мужчина, решивший пострелять.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 8 октября около 20 часов в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Коммуны. На место происшествия были направлены наряды полиции. Нарядом ДПС «по горячим следам» был задержан 20-летний подозреваемый.

В результате инцидента никто не пострадал. У задержанного изъяли свето-шумовой пистолет, 13 гильз и коробка от патронов. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лесном проспекте задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам и деревьями.