На Уральской улице не смогли разъехаться такси и BMW

На Уральской улице не смогли разъехаться такси и BMW
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром 9 октября на Уральской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись такси и BMW.

«Утро на Уральской не обошлось без ДТП. Столкнулись машина такси и BMW», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской.

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