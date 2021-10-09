На Уральской улице не смогли разъехаться такси и BMW

Утром 9 октября на Уральской улице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, столкнулись такси и BMW.
«Утро на Уральской не обошлось без ДТП. Столкнулись машина такси и BMW», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской.