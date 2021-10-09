В Колпино отчим жестоко избил подростка

В Петербурге подросток был подвержен физическому насилию. Его в собственном доме жестоко избил отчим. Фото: pixabay.com

В Петербурге подросток был подвержен физическому насилию. Его в собственном доме жестоко избил отчим. Фото: pixabay.com

В Петербурге подросток был подвержен физическому насилию. Его в собственном доме жестоко избил отчим. Об инциденте сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Колпино мужчина жестоко избил подростка. В ночь на 7 октября в больницу поступил пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, компрессионным переломом грудных позвонков, тупой травмой живота и ушибом спины в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшего сопровождала мать.

Молодой человек в возрасте 14 лет пострадал от рук своего отчима, выяснили полицейские. Пострадавший, — ученик 8 класса, — вместе с матерью проживает на бульваре Трудящихся. Ночью 7 октября его избил 38-летний отчим.

Мужчину поместили в следственный изолятор. Против него было возбуждено уголовное дело по факту истязаний.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 4 октября в Москве в метрополитене трое пьяных дагестанцев нагрубили пассажирке, а затем жестоко избили молодого человека, который бросился защищать девушку.