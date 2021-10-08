Дебоширы в карцере, а пострадавшему может понадобиться коррекция зрения: главное об избиении в московском метро

Вечером 4 октября в вагоне метро в Москве трое пьяных дагестанцев нагрубили пассажирке, а затем жестоко избили молодого человека, который бросился защищать девушку. Теперь парень в больнице и ждет серьезной реабилитации, а хулиганы посажены в карцер. Им уже предъявили обвинение по трем статьям — хулиганство, применение насилия в отношения полицейских и покушение на убийство.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Граждане оказались восхищены и поражены поступком 25-летнего Романа Ковалева. В пятницу, 8 октября, в больнице его навестил начальник УВД на Московском метрополитене столичного ГУ МВД Шамиль Сибанов. Он пожелал Роману здоровья и пообещал устроить ночную экскурсию по метрополитену, как только парень поправится.

«Поверьте мне, это будет незабываемое в вашей жизни событие», — заверил Шибанов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить москвича медалью «Доблесть и отвага». Ведомственную награду, однако, получит не только Роман: медаль «За содействие» получит пассажирка метро, которая не растерялась и нажала на тревожную кнопку во время происшествия, а затем указала полицейским на пытавшихся скрыться злодеев.

В то же время арестованных хулиганов ждет не только уголовное наказание, но и порицание общества. Сейчас все трое находятся в карцере СИЗО №7. Молодые люди раскаялись в содеянном и шокированы тем, какой оборот приняла ситуация. Глава Дагестана назвал поступок хулиганов «аморальным и бесчеловечным, оправдания которому нет».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преступников «подонками», но, впрочем, подчеркнул, что не выделяет в конфликте национальную составляющую. «Подонки — они самых разных национальностей», — заметил он.

Между тем госпитализированному Ковалеву предстоит серьезная реабилитация: молодой человек попал в больницу с переломами лицевой кости и носа. Врачи ждут, пока спадут отеки, чтобы вправить нос, а после герою, возможно, придется ставить пластину под глазом для коррекции зрения.

Несмотря на мужество своего поступка, Роман не считает, что заслуживает обрушившейся на него славы и внимания. Он не ожидал, что ситуация приобретет такой масштаб, и даже планировал не рассказывать об инциденте матери, пока не заживут раны.