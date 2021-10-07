Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию во время избиения мужчины в метро

Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию во время избиения мужчины в метро
Девушке вручат медаль "За содействие". Фото: Администрация Президента

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил наградить женщину, вызывавшую полицию во время избиения мужчины в метро Москвы.

Отмечается, что женщина нажала тревожную кнопку в поезде, затем выбежала вслед за хулиганами из вагона и указала на них сотрудникам полиции. Так, она помогла задержать злоумышленников по горячим следам. Об этом сообщается на сайте СК.

Бастрыкин принял решение наградить девушку. По его словам, она проявила смелость в экстренной ситуации. Ей вручат медаль «За содействие». Это хороший пример для россиян, отметил он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арестованных за избиение в метро Москвы поместили в карцер СИЗО №7. Правозащитники посетили задержанных в изоляторе, и все три арестованных мужчины раскаялись в содеянном. Один из них, участвовавших в избиении, готов выплатить жертве компенсацию.

Александр Бастрыкин избиение метро награждение следственный комитет


 

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