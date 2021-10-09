Осень — самое тяжелое время для встречи с COVID-19

Коронавирусная инфекция может в любой сезон привести к негативным последствиям, но осенью она в совокупности с прочими болезнями опаснее всего. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Коронавирусная инфекция может в любой сезон привести к негативным последствиям, но осенью она в совокупности с прочими болезнями опаснее всего. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Коронавирусная инфекция может в любой сезон привести к негативным последствиям, но осенью она в совокупности с прочими болезнями опаснее всего. Опасность подстерегает прежде всего из-за изменчивости погоды и распространения других вирусов, таких как грипп, ОРВИ. Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал интервью радио Sputnik и рассказал, почему осенью коронавирус более коварен.

Этой осенью в России рост заболеваемости COVID-19 совпал с распространением гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Больше всего опасности таит такое сочетание для людей, которые еще не успели сделать прививку от COVID, сообщает Евгений Тимаков.

«Первая встреча с COVID-19, скорее всего, у большинства людей уже произошла. Вопрос в той вирусной нагрузке, которую получил человек. Если она была незначительная, то организм с COVID-19 просто «встречается» и «знакомится». Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь», — заявляет Тимаков.

По мнению специалиста, иммунитет осенью особенно ослаблен, поэтому только прививка сделает осеннюю «встречу» с коронавирусной инфекцией более безопасной.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодня согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 2717 новых случая заражения коронавирусом.