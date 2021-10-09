На Гражданском проспекте сгорел Citroen

В субботу, 9 октября, в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 11:30. На Гражданский пр., д.41, загорелась легковушка.

В автомобиле «Ситроен» выгорел моторный отсек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 11:38. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава. Также привлекалась спецтехника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор провел исследования атмосферного воздуха в Красногвардейском районе Петербурга, где накануне произошел крупный пожар.