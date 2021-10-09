На Богатырском каршеринг протаранил ограждение

В субботу, 9 октября, в Приморском районе Петербурга каршеринговый автомобиль попал аварию.

По словам очевидцев, водитель каршеринга влетел в ограждение на Богатырском проспекте после ДТП на перекрестке Яхтенной улицы и Богатырского

«Каршеринг сломал ограждение на Богатырском, после столкновения с другим автомобилем на перекрестке Яхтенной и Богатырского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. Судя по опубликованным кадрам, ограждение оказалось на земле. Проезжая часть усыпана обломками после ДТП.

Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской.