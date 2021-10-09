На перекрестке Декабристов и Глинки не смогли разъехаться такси и маршрутка

На перекрестке Декабристов и Глинки не смогли разъехаться такси и маршрутка
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 9 октября, на перекрестке улицы Глинки и Декабристов в Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и такси.

«Когда слишком долго работал таксистом в Лондоне…ДТП рядом с пересечением ул.Декабристов и ул. Глинки», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как водитель такси, врезался в маршрутку.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской.

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