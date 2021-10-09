В Ленобласти еще 266 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 266 человек заболели коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 266 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 9 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 71 405 случаев ковида. При этом выздоровели 52 880 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2717 случаев. На первом Москва — 6001 случай. На третьем месте Московская область — 1689.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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