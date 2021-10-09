В Ленобласти неизвестный вынес 200 000 рублей

В Бокситогорском районе злоумышленник взломал сейф в отделении почты и вынес оттуда более 200 тысяч рублей. Фото: группа "Вконтакте"/"Подслушано Ефимовский"

В Бокситогорском районе злоумышленник взломал сейф в отделении почты и вынес оттуда более 200 тысяч рублей. Фото: группа "Вконтакте"/"Подслушано Ефимовский"

В Бокситогорском районе злоумышленник взломал сейф в отделении почты и вынес оттуда более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В поселке Ефимовский Бокситогорского района была совершена кража денежных средств в размере 200 тысяч рублей. В период с вечера 7 октября до утра 8 числа злоумышленник пробрался в отделение почты и вынес из сейфа 200 тысяч.

В настоящий момент сотрудники полиции изучают камеры видеонаблюдения, которые оказались на месте происшествия. Детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении магазина разливного пива в Приморском районе Петербурга. Со слов заявителя, бывший сотрудник пришел в магазин с ножом и перцовым баллончиком, и забрал из кассы 17,5 тысячи рублей.