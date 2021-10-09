В Ленинградской области нашли сумку с человеческими останками

В Тосненском районе Ленинградской области местный житель пока искал новые интересные вещи на дне водоема, наткнулся на жуткую находку. Со дна реки Ижоры мужчина достал сумку с человеческими останками. Об этом сообщает «Фотнанка» ссылаясь на следственное управление СК по Ленобласти.

Сборщик металлолома 9 октября в реке Ижора поймал на магнит сумку с костями, черепом и металлической гирей. Мужчина проживает в поселке Тельмана. Сумка, в которой лежали человеческие останки, напоминала по своему стилю 90-е годы.

Мужчина сразу же позвонил в полицию.

«Как только я наткнулся на сумку и понял, что там, оставил находку на берегу и отошел. Приглядываться и рассматривать не стал» — передают «Невские новости» слова мужчины, нашедшего сумку.

По информации силовиков, сумка была найдена на дне реки Ижоры около моста «Счастливая корова». На данный момент в полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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