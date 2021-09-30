Мигрантке, выбросившей убитого младенца в Ижору, предъявили обвинение

Мигрантке, выбросившей убитого младенца в Ижору, предъявили обвинение
Женщина выбросила младенца в реку. Фото: СУ СК РФ

Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу Наргизу Хамроеву, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка.

Следствие указывает, что женщина родила дочь ночью 22 сентября рядом с домом по Адмиралтейской улице. В этот же день около 13:45 на участке береговой линии реки Ижора был обнаружен труп новорожденной девочки. На расстоянии 30 м от трупа — тряпки со следами крови и бытовые ножницы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, в ходе заседания женщина пояснила, что раскаивается в содеянном, скрываться не будет, имеет двоих малолетних детей. Против меры возражала.

Горе-мать пробудет под стражей до 22 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уроженке Узбекистана закутала малышку в пеленку, потом поместила в пакет и выкинула в реку Ижора.

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