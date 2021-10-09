На Римского-Корсакова столкнулись такси и «Жигули»

На Римского-Корсакова столкнулись такси и «Жигули»
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 9 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и проспекта Римского-Корсакова в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить «Жигули» и такси.

«Такси и «Жигули» столкнулись на перекрестке Пр. Римского — Корсакова и Лермонтовского проспекта», — сообщили в очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла скорая и спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

«За рулём был парень 22 лет, а девушка 18 лет она сидела на пассажирском та сторона, которая приняла весь удар», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской.

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На Римского-Корсакова столкнулись такси и «Жигули»
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