На Римского-Корсакова столкнулись такси и «Жигули»

Вечером 9 октября на пересечении Лермонтовского проспекта и проспекта Римского-Корсакова в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить «Жигули» и такси.

«Такси и «Жигули» столкнулись на перекрестке Пр. Римского — Корсакова и Лермонтовского проспекта», — сообщили в очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла скорая и спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

«За рулём был парень 22 лет, а девушка 18 лет она сидела на пассажирском та сторона, которая приняла весь удар», — комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорога усыпана осколками после ДТП на перекрестке Бабушкина и Крупской.