Ночью Ленобласть окутает туман

В ночь на 10 октября в Ленинградской области ожидается туман. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Туман опустится в полночь и охватит восточные районы. Видимость составит около 500 метров.

В воскресенье, 10 октября, в региону ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвещается.

Ветер юго-западный ночью подует со скоростью 3-8 м/с, днем порывы ветра будут достигать 6-11 м/с. ФГБУ по данным «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит +5…+10 градусов, на юге местами будет до +2 градусов, днем потеплеет до +10…+15 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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