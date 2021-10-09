Ночью Ленобласть окутает туман

Ночью Ленобласть окутает туман
Ожидается туман. Фото: pixabay

В ночь на 10 октября в Ленинградской области ожидается туман. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Туман опустится в полночь и охватит восточные районы. Видимость составит около 500 метров.

В воскресенье, 10 октября, в региону ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвещается.

Ветер юго-западный ночью подует со скоростью 3-8 м/с, днем порывы ветра будут достигать 6-11 м/с. ФГБУ по данным «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха составит +5…+10 градусов, на юге местами будет до +2 градусов, днем потеплеет до +10…+15 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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