Двух пьяных петербуржцев не пустили на крейсер «Аврора»

В Петербурге задержали двоих мужчин, которые пытались проникнуть на территорию корабля-музея «Аврора». Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

По предварительной информации, нарушители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались пройти на борт крейсера. Получив отказ, они стали громко выражаться нецензурной бранью в адрес администрации.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали дебоширов. Задержанных передали полиции.

Ранее gazeta.spb.ru, сообщала о том, что в Северной столице рассматривается дело мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения, 13 августа этого года на станции метро «Василеостровская» ударил по лицу сотрудницу полиции.