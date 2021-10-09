Двух пьяных петербуржцев не пустили на крейсер «Аврора»

Двух пьяных петербуржцев не пустили на крейсер &#171;Аврора&#187;
Крейсер "Аврора". Фото: aurora.org.ru

В Петербурге задержали двоих мужчин, которые пытались проникнуть на территорию корабля-музея «Аврора». Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

По предварительной информации, нарушители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались пройти на борт крейсера. Получив отказ, они стали громко выражаться нецензурной бранью в адрес администрации.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали дебоширов. Задержанных передали полиции.

Ранее gazeta.spb.ru, сообщала о том, что в Северной столице рассматривается дело мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения, 13 августа этого года на станции метро «Василеостровская» ударил по лицу сотрудницу полиции.

"Аврора" крейсер пожар росгвардия


 

Новости партнеров
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции
Женщине ампутировали ноги после падения на рельсы на станции "Площадь Восстания"
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двух пьяных петербуржцев не пустили на крейсер «Аврора»
Пожар в доме Чубакова на набережной Карповки локализован
В Большом театре во время спектакля «Садко» рухнувшая декорация ...
Мясников рассказал, почему привитые от коронавируса могут попасть в реанимацию
Состояние госпитализированной с коронавирусом Гузеевой стабилизировалось
Ночью Ленобласть окутает туман
В Ладожском озере нашли тело неизвестного мужчины
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в истязании малолетнего пасынка