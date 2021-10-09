Очевидец рассказал о гибели артиста во время оперы в Большом театре

Артист Большого театра, погибший во время спектакля, не успел отойти во время смены декораций, рассказал в своем Instagram один из зрителей. Он отметил, что многие сначала подумали, что это часть спектакля.

«Погиб актер миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену. Прервали словами: «Стоп! Стоп! Вызовите скорую <…>. Сначала мы подумали, что это часть спектакля», — написал пользователь pavelseverinets.

Очевидец также рассказал, что после трагического инцидента объявили антракт, а потом сообщили об отмене спектакля.

Напомним, в Большом театре на сцену рухнула декорация. В результате происшествия погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.

Трагический инцидент произошел во время оперы «Садко». После произошедшего представление было отменено, зрителей попросили уйти.

Следственный комитет организовал проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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