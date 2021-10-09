Очевидец рассказал о гибели артиста во время оперы в Большом театре

Очевидец рассказал о гибели артиста во время оперы в Большом театре
Трагический инцидент произошел во время оперы. Фото: vk.com/bolshoitheatre

Артист Большого театра, погибший во время спектакля, не успел отойти во время смены декораций, рассказал в своем Instagram один из зрителей. Он отметил, что многие сначала подумали, что это часть спектакля.

«Погиб актер миманса. В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену. Прервали словами: «Стоп! Стоп! Вызовите скорую <…>. Сначала мы подумали, что это часть спектакля», — написал пользователь pavelseverinets.

Очевидец также рассказал, что после трагического инцидента объявили антракт, а потом сообщили об отмене спектакля.

Напомним, в Большом театре на сцену рухнула декорация. В результате происшествия погиб 37-летний артист мимического ансамбля Евгений Кулеш.

Трагический инцидент произошел во время оперы «Садко». После произошедшего представление было отменено, зрителей попросили уйти.

Следственный комитет организовал проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский актер Дмитрий Жулин, известный своим уходом в монастырь, скончался в результате ДТП во Владимирской области.

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