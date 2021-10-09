Эвакуированных из горящего дома на набережной Карповки разместили в гимназии

Эвакуированных из горящего дома на набережной Карповки разместили в гимназии
В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: Gazeta.SPb

Эвакуированные жильцы дома на набережной реки Карповки в Петроградском районе Петербурга, размещены в гимназии №56.

«Эвакуированные жильцы размещены во временном пункте в гимназии номер 56», — сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Петроградского района.

Напомним, вечером 9 октября в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пожар в историческом доме Чубакова уже локализован. В результате происшествия, никто не пострадал. Спасатели эвакуировали сто человек. В ликвидации пожара участвовали 29 единиц техники и 128 человек личного состава МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ликвидации пожара возгорания на набережной реки Карповки привлекли более 30 пожарных, но огонь потушить пока не удалось. Ранг пожара был поднят до 3.

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