Никаких больше вечеринок. У общежития СПбГУ в Петергофе появится пункт полиции

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) направило в адрес начальника ОМВД России по Петродворцовому району с обращение с просьбой разместить опорный пункт полиции рядом с общежитием вуза в Петергофе.

Такое решение было принято из-за шумных студенческих вечеринок.

В вузе отметили, это необходимо в целях проведения профилактических мероприятий, направленных на исключение нарушения общественного порядка и соблюдения законности.

Напомним, в конце сентября я в Студгородке СПбГУ задержали семерых студентов, которые устроили шумную вечеринку. Теперь их могут отчислить из вуза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 6 октября, стало известно, что СПбГУ освободил от исполнения обязанностей первого замдекана экономического факультета доцента Юрия Гузова.