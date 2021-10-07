Замдекана СПбГУ разделил студентов на «нормальных», «убогих» и «саботажников»: его отстранили

Предложение вуза в большинстве не оценили ни студенты, ни преподаватели, однако любая точка зрения не является поводом для оскорбительных высказываний. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Предложение вуза в большинстве не оценили ни студенты, ни преподаватели, однако любая точка зрения не является поводом для оскорбительных высказываний. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В среду, 6 октября, стало известно, что СПбГУ освободил от исполнения обязанностей первого замдекана экономического факультета доцента Юрия Гузова. Преподаватель оскорбительно высказался в сторону студентов.

Причиной разбирательства и отстранения замдекана от должности стал фрагмент переписки Гузова со студентом в официальной системе дистанционного обучения СПбГУ — MS Teams. Учащийся задал преподавателю вопрос о практике, на который получил довольно грубый ответ: «Нормальные люди идут в переписчики, убогие — в волонтеры, саботажники ждут отчисления».

Возмущенные студенты сделали скриншот и отправили претензию в виртуальную приемную вуза. Проректор по организации работы с персоналом Владимир Еремеев ответил, что Гузова отстранили от работы, а на его должность назначен доцент Виктор Титов.

Напомним, что фраза о переписчиках и волонтерах касалась участия студентов СПбГУ во Всероссийской переписи населения. Студенты 35 направлений могут в качестве практики (притом, оплачиваемой) собирать данные для переписи россиян. Участие в проекте добровольное, но вуз при этом обязан предоставить 1 000 желающих.

На период работы студенты фактически устраиваются в Петростат, поэтому те, кто получает социальные выплаты, не смогут оформиться официально и получать зарплату за участие в переписи — им придется отказаться от государственной материальной помощи. Таким студентам предлагают волонтерство, то есть работу на безвозмездных началах.

Инициатива вуза и Управлением службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти касается студентов экономического, исторического, социологического, философского, психологического факультетов, а также политологов, международников, журналистов и специалистов по рекламе. Стоит отметить, что универсанты без восторга отнеслись к предложению СПбГУ. Большинство предпочли бы пройти обычную, профильную практику.