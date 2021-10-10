Замглавы Минздрава заявил, что у курящих родителей дети болеют чаще

Дети родителей-курильщиков болеют чаще и процент болеющих детей у курильщиков больше. Фото: pixabay.com

Дети родителей-курильщиков болеют чаще и процент болеющих детей у курильщиков больше. Фото: pixabay.com

Дети, чьи родители курят, чаще болеют, чем дети некурящих. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Так, по его мнению, каждый раз, когда взрослый, например, курит в присутствии ребенка, он увеличивает риск развития раковых заболеваний, болезней сердца и так далее. Дети родителей-курильщиков болеют чаще и процент болеющих детей у курильщиков больше. Салагай отметил, что надо комплексно воздействовать на проблему охраны здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра обратил внимание на то, что на данный момент уже известно, что раннее потребление как сигарет, так и спиртного существенно увеличивают риск злоупотребления тем и другим в будущем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ковид мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайского шахтера. Об этом заявили ученые.