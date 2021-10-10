В Василеостровском районе загорелась двушка

В Василеостровском районе загорелась двушка
Через 20 минут огонь потушили. В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Очередной пожар произошел в Василеостровском районе.

Сегодня, в воскресенье, 10 октября в восемь часов утра поступила информация о пожаре по адресу: пр. КИМа, д.7/19. В двухкомнатной квартире загорелась кухня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Через 20 минут огонь потушили. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали три спецмашины и 14 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в историческом доме Чубакова в Петроградском районе Северной столицы, наконец, потушили. Это произошло в воскресенье, в шесть утра. Накануне в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Ранг пожара поднимали до третьего. Огонь тушили около 12 часов. Из здания эвакуировали 100 человек. В результате пожара никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 29 спецмашин и 128 спасателей.

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