Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем реванш-бою и защитил пояс чемпиона мира

Эта победа уже 32-ая в карьере Тайсона Фьюри, еще один поединок закончился вничью. Фото: скрин https://www.instagram.com/gypsyking101

Эта победа уже 32-ая в карьере Тайсона Фьюри, еще один поединок закончился вничью. Фото: скрин https://www.instagram.com/gypsyking101

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера из США и защитил титул.

Схватка продлилась 11 раундов. В последнем раунде Фьюри прижал Уайлдера к канатам и нокаутировал его. Деонтей после этого долго не продержался. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Эта победа уже 32-ая в карьере Фьюри, еще один поединок закончился вничью.

Отметим, что Фьюри весит 125 килограммов, а Уайлдер 107 килограммов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение олимпиады в Уфе возможно, но пока в отдаленной перспективе. По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, Уфа может подготовить инфраструктуру для проведения в городе в дальнейшей перспективе зимних Олимпийских игр. Сомнения присутствуют только по одному виду спорта. Хабиров говорит, что при этом на летние Олимпийские игры Уфа никогда не претендовала.