Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем реванш-бою и защитил пояс чемпиона мира

Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем реванш-бою и защитил пояс чемпиона мира
Эта победа уже 32-ая в карьере Тайсона Фьюри, еще один поединок закончился вничью. Фото: скрин https://www.instagram.com/gypsyking101

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера из США и защитил титул.

Схватка продлилась 11 раундов. В последнем раунде Фьюри прижал Уайлдера к канатам и нокаутировал его. Деонтей после этого долго не продержался. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Эта победа уже 32-ая в карьере Фьюри, еще один поединок закончился вничью.

Отметим, что Фьюри весит 125 килограммов, а Уайлдер 107 килограммов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение олимпиады в Уфе возможно, но пока в отдаленной перспективе. По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, Уфа может подготовить инфраструктуру для проведения в городе в дальнейшей перспективе зимних Олимпийских игр. Сомнения присутствуют только по одному виду спорта. Хабиров говорит, что при этом на летние Олимпийские игры Уфа никогда не претендовала.

бокс спорт Тайсон Фьюри чемпион мира


 

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