В России за сутки выявили 28,6 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили 28,6 тысячи случаев коронавируса
В России подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: pexels

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 28 647 человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 7 775 365.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 962 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 216 415 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 17 274 человеа. Общее количество выздоровлений достигло 6 858 119.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Лидером стала Москва — 4 610 случаев. На третьем месте Московская область — 2 026.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению памяти после COVID-19.

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