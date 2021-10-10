SuperJob: максимальное за 12 лет число работодателей привьет сотрудников от гриппа

23% работодателей рассчитывают в борьбе с гриппом на средства медицинские маски. Фото: Pixabay

23% работодателей рассчитывают в борьбе с гриппом на средства медицинские маски. Фото: Pixabay

Число работодателей в России, вакцинирующих работников от гриппа, стало больше и достигло максимальной отметки за 12 лет. Так, 51% российских работодателей выбрали прививку в качестве главного способа борьбы с эпидемией гриппа на работе.

По данным сервиса SuperJob, в прошлом году вакцинацию работников организовали всего 17% опрошенных. А в 2019 году — 48%. Об этом сообщает «Коммерсант».

23% работодателей рассчитывают в борьбе с гриппом на средства медицинские маски, а 12% — на дезинфекцию рук. Другие меры борьбы выбрали менее 10% опрошенных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном на заседании Чрезвычайной санитарной противоэпидемической комиссии обсудили ход вакцинации от гриппа. В Северной столице уже вакцинировались более 1,2 миллиона горожан, в том числе 145 тысяч детей.