Тела обнявшихся мужчин нашли в сгоревшем шалаше в Петербурге

Тела обнявшихся мужчин нашли в сгоревшем шалаше в Петербурге
Местные жители заметили пожар и вызвали пожарных. Фото: ГУ МЧС

Двое мужчин погибли при пожаре в шалаше в лесу в Приморском районе Петербурга.

Все произошло в ночь на 10 октября в лесополосе на пересечении Парашютной улицы и дороги на Каменку. Местные жители заметили пожар и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС потушили загоревшийся шалаш, а после передали информацию об этом правоохранителям.

Прибывшие сотрудники полиции и Следственного комитета обнаружили на пепелище тела двух мужчин. Они лежали внутри сгоревшего шалаша обнявшись.

Как сообщает «Фонтанка», рядом с телами лежали бутылки с алкоголем. Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах пожара и гибели мужчин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК проводит доследственную проверку после пожара в доме Чубакова на набережной Карповки.

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