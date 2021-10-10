Тела обнявшихся мужчин нашли в сгоревшем шалаше в Петербурге

Двое мужчин погибли при пожаре в шалаше в лесу в Приморском районе Петербурга.

Все произошло в ночь на 10 октября в лесополосе на пересечении Парашютной улицы и дороги на Каменку. Местные жители заметили пожар и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС потушили загоревшийся шалаш, а после передали информацию об этом правоохранителям.

Прибывшие сотрудники полиции и Следственного комитета обнаружили на пепелище тела двух мужчин. Они лежали внутри сгоревшего шалаша обнявшись.

Как сообщает «Фонтанка», рядом с телами лежали бутылки с алкоголем. Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах пожара и гибели мужчин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК проводит доследственную проверку после пожара в доме Чубакова на набережной Карповки.