BadComedian объяснил причину низкого качества российского кино

BadComedian объяснил причину низкого качества российского кино
Кинокритик отметил, что в России снято мало крупных картин, которые не спонсировались бы государством. Фото: скриншот Instagram

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, заявил, что низкое качество российских фильмов связано с желанием продюсеров побольше заработать.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

«Мы живем не в мире, где хорошее в приоритете. В приоритете — заработать. Наше кино зарабатывает. По крайней мере, те люди, которые его снимают», — считает Баженов.

Кинокритик отметил, что в России снято мало крупных картин, которые не спонсировались бы государством. По его мнению, вся российская киноиндустрия живет на дотациях, из-за чего кинематографистом зачастую выполняют правительственные заказы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Киноэкипаж» готовится к отправлению с космодрома Байконур.

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BadComedian объяснил причину низкого качества российского кино
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