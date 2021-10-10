BadComedian объяснил причину низкого качества российского кино

Кинокритик отметил, что в России снято мало крупных картин, которые не спонсировались бы государством. Фото: скриншот Instagram

Кинокритик отметил, что в России снято мало крупных картин, которые не спонсировались бы государством. Фото: скриншот Instagram

Кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, заявил, что низкое качество российских фильмов связано с желанием продюсеров побольше заработать.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».

«Мы живем не в мире, где хорошее в приоритете. В приоритете — заработать. Наше кино зарабатывает. По крайней мере, те люди, которые его снимают», — считает Баженов.

Кинокритик отметил, что в России снято мало крупных картин, которые не спонсировались бы государством. По его мнению, вся российская киноиндустрия живет на дотациях, из-за чего кинематографистом зачастую выполняют правительственные заказы.

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