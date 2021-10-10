При нападении на чиновников в Йемене погибло пять человек

При нападении на чиновников в Йемене погибло пять человек
Погибли пять человек. Фото: pixabay

На юге Йемена произошел взрыв, при котором погибло пять человек. Неизвестные подорвали автомобиль губернатора города Аден.

Как сообщает РИА Новости, в результате взрыва заминированной машины погибли четверо охранников губернатора Адена Ахмеда Хамеда Ламильса. Личность четвертого погибшего остается неизвестной. Ранения получили как минимум четыре человека, пострадали и близлежащие здания.

В момент взрыва в машине находился губернатор и министр сельского и рыбного хозяйства Салем ас-Сокотри. Оба чиновника выжили. Инцидент произошел к западу от Адена в управлении ат-Тавахи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец погиб в результате крушения самолета в Татарстане. Всего на борту находились 23 человека. Погибли 16 человек, еще семеро пострадали и были госпитализированы.

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