Заболевшим гриппом и COVID-19 грозит высокий риск смерти

Риск летальности при одновременном заболевании увеличивается в 6 раз. Фото: pixabay

Риск летальности при одновременном заболевании увеличивается в 6 раз. Фото: pixabay

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может привести к развитию осложнений и утяжелить протекание обоих болезней.

Первые случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 были зафиксированы еще в январе 2020 года в Китае. У пациентов в организме обнаружили коронавирус и грипп типа А или В. Болезнь у них протекала в более тяжелой форме.

Как сообщает РИА Новости, последствия двойного инфицирования довольно опасны. Течение обоих заболеваний становится более тяжелым, у пациентов увеличивается риск серьезных осложнений вплоть до энцефалита и смертельного исхода.

Риск летальности при одновременном заболевании увеличивается в 6 раз. При этом возбудители гриппа и коронавируса начинают «помогать» друг другу, усиливая заразность каждого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые усомнились в гипотезе о мутации COVID-19 в теле китайского шахтера.