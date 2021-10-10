Созданный в Крыму спрей от COVID-19 прошел клинические испытания

Ученые Крымского федерального университета им. Вернадского создали безынъекционную вакцину против коронавируса в форме спрея.

Доктор биологических наук Владимир Оберемок сообщил, что крымская вакцина прошла клинические испытания на федеральном уровне. Препарат в ходе испытаний продемонстрировал хорошие результаты, передает ГТРК «Таврида».

«Когда мы не видим, что человек болен, его ПЦР-тест отрицательный, потому что забор нельзя взять из легочной ткани, а вирус там сидит. Аэрозолем мы можем достать его», — рассказал медик.

Инвесторов у вакцины пока нет. Создатели препарата продолжают исследовать безопасность спрея для выявления возможных побочных эффектов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург доставили более 51 тысячи доз дефицитной вакцины «ЭпиВакКорона».