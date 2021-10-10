Число жертв смертельного ДТП, в которое попала Собчак, увеличилось до двух

Второй пассажир иномарки, в которую влетел микроавтобус «Мерседес» с телеведущей Ксенией Собчак, скончался после ДТП.

Как сообщает «Интерфакс», в автомобиле Voklswagen находилось три человека. 35-летняя пассажирка погибла сразу после ДТП. Скорая помощь забрала в больницу водителя и второго пассажира. Один из госпитализированных скончался, а состояние второго оценивают как тяжелое.

Авария произошла накануне вечером по дороге из Адлера в Красную Поляну. Предварительно, водитель «Мерседеса», в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Volkswagen. В результате лобового столкновения погибли два человека из легковушки. Телезвезда получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. Собчак и ее ассистент от помощи медиков отказались и уехали на такси в аэропорт.

После аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ксения Собчак рассказала подробности смертельного ДТП, в которое попала в Сочи. Со слов телеведущей, никто водителя не подгонял. Во время аварии она работала.