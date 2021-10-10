Петербургские ученые изобрели самоочищающуюся ткань

Новое изобретение петербургских ученых может иметь широкий спектр применения: от одежды, медицинских и спортивных изделий до обивки автомобильных сидений и ковровых покрытий. Фото: Instagram СПБГУПТД

Новое изобретение петербургских ученых может иметь широкий спектр применения: от одежды, медицинских и спортивных изделий до обивки автомобильных сидений и ковровых покрытий. Фото: Instagram СПБГУПТД

Тканью из будущего заинтересовались разработчики «умной одежды» и турецкая автомобильная компания, сообщает FBM.ru.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПБГУПТД), где разработали самоочищающуюся ткань, уже запустили ее производство. Отмечается, что достаточно воздействия ультрафиолета в течение 20 мин, чтобы ткань очистилась от загрязнения органическими веществами. Если это сок, чай или кофе, то потребуется 50 мин.

«Неорганические загрязнения (сажа, почва) удаляются с такой поверхности путем улавливания стекающих капель воды, поскольку покрытие имеет такую структуру поверхности», — рассказала доцент кафедры химических технологий им проф. А.А. Хархарова СПБГУПТД Наталья Дащенко.

По ее словам, уникальность покрытия заключается в том, что она может закрепляться на тканях с металлизированными нитями и смеси различных волокон.

«Изделия из новой ткани будут не только самоочищаться от налипшей грязи, но и переливаться и менять свой цвет в зависимости от того, как на них падает свет», — добавляет Дащенко.

Ткань может найти применение в производстве одежды, спортивного инвентаря, а также эластичных бинтов, повязок, наколенников, локтевых накладок, обивки инвалидных колясок, автомобилей, ковров и многого другого. Изобретением петербургских ученых заинтересовались бизнес-инвесторы, в том числе зарубежные.

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