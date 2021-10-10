Десятая часть россиян перешла на безналичный расчет

23% из числа опрошенных россиян перешли на безналичный расчет из-за широкого использования гаджетов с функцией бесконтактной оплаты. Фото: Pixabay

23% из числа опрошенных россиян перешли на безналичный расчет из-за широкого использования гаджетов с функцией бесконтактной оплаты. Фото: Pixabay

Большая часть респондентов считает такой способ оплаты удобным, другие оценили ее гигиеничность, а третьи — безопасность, сообщает ТАСС.

Около 10% граждан России полностью перешли на безналичный способ расчета. Об этом говорит опрос, проведенный Райффайзенбанком, на который ссылается агентство. Так, 97% из числа тех, кто перешел на данный способ расчета, отмечают удобство, 37% оценили гигиеничность бесконтактной оплаты, а 31 находят его безопасным.

Главным аргументом для перехода на безналичный расчет 23% респондентов назвали появление технических средств с функцией бесконтактной оплаты. Порядка 21% перестали пользоваться наличными, когда обзавелись картой с кешбэком. 10% считают, что безналичная оплата снижает эпидемиологические риски, такое же число людей перешли на систему быстрых платежей по номеру телефона.

Отмечается рост показателей цифрового взаимодействия клиентов с банком. Около 76% оформили и получили кредит онлайн, почти 80% — открыли накопительные счета и депозиты. Люди активнее используют чаты для решения вопросов.

По информации Банка России, в прошлом году доля платежей по «безналу» достигла 70%, в 2023 году прогнозируется увеличение объема до 75%.

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