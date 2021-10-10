Очевидец: Телеведущая покинула место ДТП почти сразу

По словам очевидца, телеведущая Ксеня Собчак уехала с места ДТП практически через пять минут после того, как произошло столкновения. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

По словам очевидца, телеведущая Ксеня Собчак уехала с места ДТП практически через пять минут после того, как произошло столкновения. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксеня Собчак уехала с места ДТП практически через пять минут после того, как произошло столкновения. Об этом сообщает очевидец, проезжавший мимо, Telegram-каналу Mash.

По словам мужчины, автобус пострадал в аварии больше, чем Mercedes. По внешнему виду можно было сказать, что повреждения на автобусе, в который после столкновения врезался Volkswagen, были похожи на последствия взрыва. Сам Mercedes тоже был битый, но не настолько сильно.

«Буквально минут через пять я проезжал мимо этой аварии вчера», — сказал собеседник Telegram-каналу Mash.

Шоферу, который, как утверждает очевидец, сидел в Мерседесе, пытались оказать помощь, но знаменитость он уже не разглядел на месте ЧП. Мужчина сказал, что Mercedes врезался в Volkswagen, когда обгонял автобус.

Еще один человек, ставший свидетелем трагичных событий под Сочи, сказал, что оказался одним из первых на месте аварии и позвонил спасателям.

«Подбежали к водителю, он кричит: «Не трогайте меня, у меня все болит»», — рассказал мужчина.

Очевидец увидел пассажирку Volkswagen. По его словам, женщина была без сознания, лежала на заднем сиденье машины, пульс у нее прощупывался. Затем увидели пассажира спереди, у которого уже нельзя было отследить удары сердца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что RT опубликовал в своем Telegram-канале справку о смертельном ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак. Авария произошла вечером 9 октября октября. При обгоне столкнулись Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, и Volkswagen. Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус.