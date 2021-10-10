Очевидец: Телеведущая покинула место ДТП почти сразу

Очевидец: Телеведущая покинула место ДТП почти сразу
По словам очевидца, телеведущая Ксеня Собчак уехала с места ДТП практически через пять минут после того, как произошло столкновения. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксеня Собчак уехала с места ДТП практически через пять минут после того, как произошло столкновения. Об этом сообщает очевидец, проезжавший мимо, Telegram-каналу Mash.

По словам мужчины, автобус пострадал в аварии больше, чем Mercedes. По внешнему виду можно было сказать, что повреждения на автобусе, в который после столкновения врезался Volkswagen, были похожи на последствия взрыва. Сам Mercedes тоже был битый, но не настолько сильно.

«Буквально минут через пять я проезжал мимо этой аварии вчера», — сказал собеседник Telegram-каналу Mash.

Шоферу, который, как утверждает очевидец, сидел в Мерседесе, пытались оказать помощь, но знаменитость он уже не разглядел на месте ЧП. Мужчина сказал, что Mercedes врезался в Volkswagen, когда обгонял автобус.

Еще один человек, ставший свидетелем трагичных событий под Сочи, сказал, что оказался одним из первых на месте аварии и позвонил спасателям.

«Подбежали к водителю, он кричит: «Не трогайте меня, у меня все болит»», — рассказал мужчина.

Очевидец увидел пассажирку Volkswagen. По его словам, женщина была без сознания, лежала на заднем сиденье машины, пульс у нее прощупывался. Затем увидели пассажира спереди, у которого уже нельзя было отследить удары сердца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что RT опубликовал в своем Telegram-канале справку о смертельном ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак. Авария произошла вечером 9 октября октября. При обгоне столкнулись Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, и Volkswagen. Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус.

авария дтп происшествие Россия собчак сочи столкновение


 

Новости партнеров
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в
Псаки отреагировала на упоминание Зеленского в "досье Пандоры": на отношения между Вашингтоном и Киевом это не повлияет
Арахис или грецкий: какие орехи препятствуют развитию онкологии
Арахис или грецкий: какие орехи препятствуют развитию онкологии
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Путин подписал указ об учреждении Дня отца в России
Ампутированные ноги пассажирки со станции
Ампутированные ноги пассажирки со станции "Площадь Восстания" убирали машинисты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Очевидец: Телеведущая покинула место ДТП почти сразу
По информации из справки, полученной RT, Ксения Собчак в ДТП не пострадала
Бывший тренер «Локомотива» пожелал удачи новому
В Петербурге крысы набрались смелости и пошли гулять по центру
Ксения Собчак обещала помочь пострадавшим в ДТП под Сочи
Москвичку во время драки у Киевского вокзала вытолкнули под колеса электробуса
В Калининском районе балкон стал центром возгорания
Сегодня во Всемирный день бездомных «Ночлежка» напомнила о людях, ...