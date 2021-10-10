По информации из справки, полученной RT, Ксения Собчак в ДТП не пострадала

По информации из справки, полученной RT, Ксения Собчак в ДТП не пострадала. Фото: Telegram-канал "RT на русском"

По информации из справки, полученной RT, Ксения Собчак в ДТП не пострадала. Фото: Telegram-канал "RT на русском"

Около 22 часов RT опубликовал в своем Telegram-канале справку о смертельном ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак.

В документе утверждается, что она не пострадала и «убыла с места происшествия» до прибытия сотрудников полиции.

Авария произошла вечером 9 октября октября. Лоб в лоб столкнулись Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, и Volkswagen. Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус. В результате ДТП погибла одна женщина, которая сидела на пассажирском сидении, двое были госпитализированы.

Сама Собчак в соцсетях заявляла, что шокирована от того, что погибли и пострадали люди. По ее словам, она покинула место ДТП и отказалась от госпитализации. Телеведущая утверждала, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ксения Собчак в своем Telegram-канале ответила на обращение подруги погибшей пассажирки. По словам телеведущей, она хочет оказать помощь пострадавшим.