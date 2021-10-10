Ксения Собчак обещала помочь пострадавшим в ДТП под Сочи

Телеведущая Ксения Собчак хочет оказать помощь пострадавшим в ДТП, которое произошло по дороге из Адлера в Красную Поляну. В своем Telegram-канале она ответила на обращение подруги погибшей пассажирки.

Ксения Собчак хочет оказать помощь семьям, которые пострадали от ДТП под Сочи. Telegram-канал «Kub Mash» опубликовал обращение подруги погибшей в аварии девушки, которая находилась в том самом фольксвагене, ставшем жертвой влетевшего в него Мерседеса. В своем обращении женщину утверждала, что телеведущая игнорирует ее письма. Через 10 минут после опубликованного обращения Собчак написала ответное заявление.

«У меня нет входящих сообщений об этом . Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться», — об этом пишет телеведущая в своем Telegram-канале.

По словам телеведущей, после рокового столкновения она потеряла сознание. В больнице выяснилось, что у нее сотрясение мозга и многочисленные травмы. Она была в микроавтобусе, который вылетел на встречную полосу, где врезался в легковушку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что смертельное ДТП произошло на автодороге Адлер — Альпика Сервис около 21 часа. Водитель Mercedes пошел на обгон, для чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen. Водитель свою вину признал.