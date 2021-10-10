В Лиге наций победителем стала сборная Франции

Финальный матч Лиги наций закончился победой французов над испанцами. Матчи закончился со счетом 2:1. Об этом в Twitter написал UEFA Nations League.

Сборная Франции стала второй в истории командой-победительницей Лиги наций УЕФА. В финальном матче вечером воскресенья на стадионе «Сан-Сиро» в Милане команда Франции одержала верх над сборной Испании с минимальным разрывом в итоговом счете — 2:1.

Победу Франции принесли голы Карима Бензема на 66-ой минуте и Килиана Мбаппе на 80-ой минуте.

Гол от команды Испании забил Микей Оярсабаль на 64 минуте.

Кроме того в воскресенье, 10 октября, в Лиге наций прошел матч за третье место, где сборная Италии обыграла в Турине бельгийцев аналогично со счетом 2:1.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что СКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл «Салават Юлаев» со счетом 5:0. Встреча состоялась в Уфе и завершилась победой гостей. Голы в сегодняшней игры забили Цицюра, Кузьменко, Вей, Кемппайнен.