На Боровой загорелось ремонтируемое здание

В Центральном районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 01:16.
На улице Боровая, д. 34/24, в капитально-ремонтируемом здании, в бытовом помещении площадью 35 квадратных метров горела обстановка на площади 2 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.
Справиться с огнем удалось в 01:46.
Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили.