На Боровой загорелось ремонтируемое здание

На Боровой загорелось ремонтируемое здание
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:16.

На улице Боровая, д. 34/24, в капитально-ремонтируемом здании, в бытовом помещении площадью 35 квадратных метров горела обстановка на площади 2 квадратных метра, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 01:46.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили.

пожар происшествия Центральный район


 

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