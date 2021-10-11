В Петербурге в понедельник ожидается до +13 градусов и без дождей

В Петербурге в понедельник ожидается до +13 градусов и без дождей
В разгар дня температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В понедельник, 11 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Антициклон, который, казалось бы, уже прекратил своё влияние на погоду, сегодня вновь будет определять синоптическую ситуацию в Северной столице. Стараниями его северо-западной периферии ожидается облачная с прояснениями погода, при этом обойдётся без дождей», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +11…+13 градусов. Ветер юго-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и вернётся в норму, составив 760 мм рт. ст.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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