Ночью в Мартышкино сгорели гараж и две иномарки

В ночь на 11 октября в Петродворцовом районе Петербурга произошел пожар. В Мартышкино загорелся гараж.

Сообщение о возгорании поступило в 23:40. Жители дома №16 по улице Репина заметили дым и сообщили в экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали 13 человек и три единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горел гараж размером 7х8 метров. Кроме того, пострадали два две припаркованные рядом машины. У автомобиля Ford сгорели сгораемые части. Частично пострадал Volkswagen.

Справиться с огнем удалось в 1:33. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в доме Чубакова на набережной Карповки потушили.