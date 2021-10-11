В Павлово во время ссоры жена ударила ножом мужа

В Павлово во время ссоры жена ударила ножом мужа
Ранее в полицию поступило сообщение, что в Павлово жена ударила ножом мужа. Фото: Pixabay

Больницей и уголовным делом закончилась ссора супружеской пары в Кировском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, полиция задержала 35-летнюю женщину, подозреваемою в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Накануне, в поселке Павлово, в квартире дома 22 «а» по Ленинградскому проспекту она во время ссоры ударила ножом в бок своего мужа. 46-летний мужчина на скорой отправился в больницу с колото-резаной раной.

Ранее в полицию поступило сообщение, что в Павлово жена ударила ножом мужа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга распитие алкоголя закончилось поножовщиной. По предварительной информации, мужчина 1971 года рождения, во время обоюдной драки, возникшей на почве неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков, ножом в бедро ударил хозяина квартиры

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