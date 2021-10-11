Двое подростков избили школьника на Пограничника Гарькавого

Двое подростков избили школьника на Пограничника Гарькавого
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга подростки ударили ножом и избили школьник. Подозреваемым на вид 12 лет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 10 октября. В полицию обратилась женщина и рассказала о том, что у одного из домов по улице Пограничника Гарькавого неизвестные напали на подростка и избили.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, неизвестные прижгли правую руку сигаретой 10-летнему мальчику, отобрали у него смартфон Samsung и скрылись. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга распитие алкоголя закончилось поножовщиной.

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