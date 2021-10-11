В Янино мужчина домогался 12-летней девочки

В Янино мужчина домогался 12-летней девочки
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полиция Всеволожского района Ленобласти задержала 38-летнего мужчину, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что в поселке Янино муж летом домогался ее 12-летней дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 15-летняя девочка забеременела от мигранта. Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело по статье половое сношение с лицом, не достигшем 16 лет. в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она написала заявление, в котором говорится, в период с апреля по июль проживавший в поселке Янино-2 23-летний гражданин Узбекистана неоднократно по обоюдному согласию вступал в интимные отношения с ее 15-летней дочерью. Девочка на 12-ой неделе беременности.

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