В Ленобласти похитили беременную и требовали выкуп 10 млн рублей

Полиция Ленобласти задержала 50-летнего мужчину, подозреваемого в похищении человека.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в течение нескольких дней с телефона пропавшей 35-летней беременной женщины на мобильные телефоны родственников через «WhatsApp» поступали угрозы и требования передачи 10 миллионов рублей за ее освобождение.

Злоумышленника задержали после спецоперации. Мужчине передали денежную сумму у дома 78 по проспекту Просвещения в салоне автомобиля «Волга». Затем его задержали. Позже обнаружили и саму пропавшую.

Ранее в полицию Гатчины обратился гражданский муж беременной женщины с заявлением о ее похищении.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти 15-летняя девочка забеременела от мигранта. Полиция Всеволожского района Ленобласти возбудила уголовное дело по статье половое сношение с лицом, не достигшем 16 лет.